Ricreate, sulla Terra grazie ai laser, le onde d'urto in miniatura di una supernova

Quando una stella massiccia muore, esplode in una supernova. Potenti onde d'urto che gettano nell'universo raggi cosmici o particelle altamente energetiche. Le onde agiscono come una sorta di acceleratore di particelle, spingendo queste particelle così velocemente da avvicinarsi alla velocità della luce.

Come e perché le onde d'urto accelerano queste particelle? Si tratta di un meccanismo non ancora compreso da parte degli scienziati. Per studiare meglio queste onde d'urto cosmiche, quindi, gli esperti le hanno ricreate sulla Terra. Fortunatamente non in senso letterale, ma in una versione molto ridotta.

In poche parole, i ricercatori hanno sparato potenti raggi laser su dei fogli di carbonio, così da creare due flussi di plasma, mirati l'uno verso l'altro. Quando i flussi di plasma si sono scontrati, hanno creato un'onda d'urto "in condizioni simili a uno shock residuo della supernova", secondo quanto affermato nel nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Physics. Gli scienziati hanno osservato l'esperimento utilizzando sia la tecnologia ottica che i raggi X.

I ricercatori hanno verificato che lo shock è stato in grado di accelerare gli elettroni fino a quasi la velocità della luce. Tuttavia, rimane il mistero di come questi elettroni abbiano raggiunto tali velocità, il che ha spinto gli scienziati a dedicarsi alla modellistica computerizzata. "Non possiamo vedere i dettagli di come le particelle riescano ad ottenere la loro energia anche negli esperimenti, figuriamoci nelle osservazioni astrofisiche, ed è qui che entrano in gioco le simulazioni", sottolinea Anna Grassi, coautrice della nuova ricerca.

Esiste una soluzione al mistero: potrebbero essere i turbolenti campi elettromagnetici all'interno dell'onda d'urto ad aver accelerato gli elettroni alle velocità osservate.