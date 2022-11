È stato ricreato in laboratorio un materiale che non esiste naturalmente sulla Terra

In un esperimento sicuramente notevole, due team di ricercatori sono riusciti a replicare un materiale che in precedenza non era stato prodotto da nessuna parte sulla Terra, ma nei meteoriti. Quest'ultimo potrebbe tornare molto utile per la produzione di macchinari di fascia alta, ma anche per le relazioni internazionali.

Chiamato tetrataenite, composto principalmente di ferro e nichel, gli addetti ai lavori sono riusciti a ricrearlo in laboratorio in modo sintetico. Il materiale potrà essere utilizzato come alternativa ai minerali delle terre rare, preziosi e difficili da estrarre e che saranno utilizzati nella produzione del "magneti permanenti".

La Cina è attualmente il leader indiscusso della produzione di terre rare. Con la nuova sintesi di terataenite, quindi, potrebbe facilmente aprirsi un futuro al di là di un mercato delle terre rare dominato dal paese del drago poiché la sostanza sintetica potrà essere utilizzata come sostituto della maggior parte dei componenti dei magneti permanenti.

Ovviamente non è ancora il momento di festeggiare, perché è necessario fare ampi test per assicurarsi che il sintetico sia abbondante come quello trovato nei meteoriti. Una volta fatto ciò - processo che richiederà sicuramente del tempo - saranno necessari come minimo altri 5 anni, e più realisticamente 8, prima che il metallo inizi a essere prodotto.

Si tratta comunque di una scoperta molto interessante, condotta dai ricercatori dell'Università di Cambridge e di quelli della Northeastern University di Boston.