Rider, svolta in Italia: obbligo di assunzione e multe per 733 milioni

Oggi 24 febbraio 2021 è arrivata una svolta importante per il mondo dei rider italiani, ovvero dei fattorini che sono soliti consegnare cibo per conto delle grandi aziende digitali che tutti conosciamo. Infatti, la Procura di Milano ha svolto un'indagine su questo settore, arrivando a una "conclusione" che possiamo definire storica.

In particolare, stando a quanto riportato da ANSA e Repubblica, si è arrivati a dichiarare i rider lavoratori subordinati. In data odierna sono dunque stati recapitati alle società coinvolte dei verbali. Attraverso questi ultimi, si impone l'assunzione di lavoratori per un totale di circa 60.000 posti in tutta Italia. Insomma, è stato deciso di utilizzare il "pugno duro" contro il problema, tanto che le grandi aziende del food delivery avranno un periodo di tempo pari a 90 giorni per mettersi in regola ed evitare ulteriori "guai giudiziari".

Per il resto, il procuratore capo Francesco Greco ha citato condizioni di lavoro simili allo "schiavismo". Questo ha portato, in seguito a una maxi-indagine svolta in grande segreto, a multe per un totale di 733 milioni di euro per violazione delle norme legate a sicurezza e salute. In questo contesto, risultano indagati anche sei datori di lavoro, legati a quattro realtà particolarmente conosciute: Glovo, Deliveroo, Just Eat e Uber Eats.

Francesco Greco ha dichiarato in merito: "Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini". Insomma, sicuramente un "cambio di rotta" importante per i rider italiani.