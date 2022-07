Per ridurre l'aumento di CO2 non basterà piantare solo alberi: ecco come mai

Gli scienziati stimano che, se vogliamo avere qualche possibilità di raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti durante l'accordo di Parigi, i paesi dovrebbero rimuovere miliardi di tonnellate di CO2 dall'atmosfera entro il 2050. E sarà comunque solo un'inizio. Non basterà quindi solo piantare alberi.

Kari Helgason, responsabile di Carbfix, un'azienda inslandese che cattura l'anidride carbonica e la inietta nel terreno trasformandola in altri materiali, ha affermato preoccupato: "Quello che abbiamo è un vero inferno di carbonio di cui sbarazzarsi".

Il motivo per cui esistono aziende di cattura e stoccaggio del carbonio come Carbfix è perché gli alberi da soli non risolveranno la sfida mondiale contro l'aumento di CO2. "Non siamo entrati in questa catastrofe climatica solo perché non ci sono abbastanza alberi", ha osservato Helgason.

"Abbiamo infatti scavato nella terra e tirato fuori combustibili fossili per miliardi di tonnellate. Non potranno mai esserci abbastanza alberi al mondo per riassorbire la quantità di CO2 che abbiamo già immesso nell'aria: siamo ben oltre quel punto", ha aggiunto.

Senza contare che, anche se gli alberi fossero in grado risolvere questo nostro enorme problema, piantarli sarebbe più facile a dirsi che a farsi. Infatti, bisognerebbe innanzitutto confrontarsi con il gravissimo problema della deforestazione.

Si stima che mentre 15 miliardi di alberi vengono abbattuti ogni anno, solo 5 miliardi ne vengono poi ripiantati, con una perdita netta annuale di 10 miliardi di polmoni verdi.

Secondo quanto calcolato da alcuni ricercatori, ci vorrebbe la piantumazione di 1 trilione di alberi, e poi aspettare che diventino completamente adulti, per avere un reale effetto sul cambiamento climatico.

Questa enorme quantità di alberi, infatti, sarebbero in grado di catturare, nella migliore delle ipotesi, 1.012 miliardi di tonnellate di CO2, che sono circa un terzo di tutte le emissioni di anidride carbonica umane diffuse finora.

"Come si capisce, le soluzioni naturali devono lavorare di pari passo con quelle tecnologiche, come la cattura diretta dell'aria e lo stoccaggio permanente", ha aggiunto Helgason.

"Tutto questo discorso è però inutile se non affrontiamo le emissioni provenienti da impianti industriali e centrali elettriche alimentate a combustibili fossili. Se non fermiamo le emissioni alla fonte, non avremo alcuna possibilità di raggiungere i nostri obiettivi climatici, ed è semplicemente finita con o senza rimozioni di carbonio", ha concluso il responsabile di Carbfix.

Rimanendo in tema, purtroppo c'è la triste conferma che le emissioni di CO2 del 2021 sono da record, numeri mai visti prima.