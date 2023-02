Ridurre la RAM usata da Google Chrome? C'è l'apposita modalità 'nascosta'

Non è un mistero il fatto che Google Chrome consumi molta RAM. Basta infatti provare ad aprire un po' di schede con contenuti multimediali e dare un'occhiata, ad esempio, allo strumento "Gestione attività" di Windows, per constatare a quanto ammonta la memoria in uso da parte del popolare browser. Tuttavia, c'è una possibile soluzione.

Infatti, potreste non saperlo, ma già da un po' di tempo è arrivata una modalità per ridurre il consumo di RAM su Chrome. Il fatto è che, come spiegato anche da MacRumors, quest'ultima è un po' "nascosta" e va attivata manualmente. Si tratta però di un'operazione semplice da svolgere, come ci apprestiamo a spiegarvi.

Una volta eventualmente aggiornato Chrome alla versione più recente, il primo passaggio da compiere è quello di inserire nella barra degli URL il seguente indirizzo: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available. Raggiunto quest'ultimo, verrete accolti da un buon numero di funzionalità attivabili in modo sperimentale e il primo risultato sarà "Enable the high efficiency mode feature in the settings". Di base vedrete quest'ultima opzione impostata su "Default", mentre ciò che va fatto è spostarla su "Enabled", premendo poi sul tasto "Relaunch" per riavviare Google Chrome.

Dopo aver riaperto il browser, vi basterà dunque raggiungere il seguente indirizzo: chrome://settings/performance. In questo modo, vedrete comparire la scheda "Rendimento", che in precedenza non era presente. Dinanzi ai vostri occhi ci sarà poi la voce "Risparmio memoria": attivando quest'ultima e riavviando il browser, come spiegato direttamente nell'apposita schermata, Chrome libererà memoria dalle schede non attive. Queste ultime, come ben potete immaginare, si riattiveranno quando tornerete a darci un'occhiata.



Tra l'altro, c'è la possibilità di aggiungere manualmente i siti Web da mantenere sempre attivi, premendo banalmente sul pulsante "Aggiungi" e inserendo l'apposito URL. In ogni caso, il rollout della funzionalità dovrebbe avvenire presto anche senza che ci sia il bisogno di attivare manualmente feature sperimentali, ma per ora potrebbe interessarvi procedere in questo modo e provare la novità.