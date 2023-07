Per ridurre il riscaldamento globale basta dipingere di bianco il 2% della Terra

Esiste una vernice talmente bianca che è capace di riflettere il 98% della luce. Se applicata su un edificio, quest'ultima potrebbe ridurre la temperatura della superficie, abbassando di conseguenza la temperatura interna e diminuendo la necessità di aria condizionata. E se la utilizzassimo su una scala ancora più grande... sull'intero pianeta?

Per Jeremy Munday, professore di ingegneria elettrica e informatica presso l'Università della California, che si occupa di ricerca su tecnologie pulite, se un materiale come la vernice di Purdue coprisse l'1-2% della superficie terrestre, la quantità di luce riflessa nello spazio ridurrebbe l'assorbimento di calore del pianeta a sufficienza da stabilizzare le temperature globali.

In altre parole, potrebbe contribuire significativamente a risolvere il problema del cambiamento climatico. Inoltre, Munday ha rassicurato che la quantità di luce riflessa nello spazio non danneggerebbe l'universo. "Sarebbe come versare un bicchiere d'acqua nell'oceano", ha affermato lo scienziato al New York Times.

Adesso sorge una domanda: quanto è grande il 2% della Terra? La superfice del pianeta è pari a 510 milioni di chilometri quadrati, quindi la vernice dovrebbe coprire tra i 5,1 e i 10,2 milioni di chilometri quadrati. Per farvi capire, la superficie terrestre degli Stati Uniti è poco più di 9,8 milioni di chilometri quadrati, quindi dovremmo coprire un'area pari a quella degli USA con della vernice bianca.

Servirebbero letteralmente trilioni di litri di vernice bianca... forse è più facile oscurare il Sole come si era discusso tempo fa o usare uno spray atmosferico.