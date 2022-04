Ridurre i rischi cardiaci potrebbe essere 'facile come bere un bicchiere d'acqua'?

L'insufficienza cardiaca è una condizione caratterizzata dall’incapacità del cuore di pompare sangue correttamente. Tale scompenso, insieme allo stress che aumenta il rischio di attacco cardiaco, è una piaga che la ricerca sta cercando di contrastare. Oggi uno studio potrebbe aver trovato una nuova arma nell’acqua.

Lo studio di ricerca, condotto dagli scienziati del National Heart Lung and Blood Institute, ha valutato le condizioni di 11.000 soggetti tra i 45 e i 66 anni, in un arco di tempo di 25 anni. I dati ottenuti suggeriscono che, in questa fascia di età, restare ben idratati possa ridurre il rischio di incorrere in condizioni di insufficienza cardiaca in età avanzata.

Al fine di valutare il livello di idratazione dei soggetti coinvolti, il team di ricerca ha monitorato le concentrazioni di uno specifico tipo di sodio nel sistema circolatorio dei volontari, detto sodio sierico. Tali concentrazioni sono inversamente proporzionali all’idratazione dei soggetti.

Secondo Natalia Dmitrieva, ricercatrice del laboratorio di Medicina Rigenerativa Cardiovascolare presso il National Heart, Lung and Blood Institute, i regimi di sodio sierico considerati normali si attestano su una concentrazione che oscilla tra le 135 e 146 millimoli per litro.

Analizzando i dati ottenuti, è emerso che i volontari con livello di sodio superiori a 143 mmol/L presentavano un rischio maggiore di incorrere in insufficienza cardiaca nell’arco dei 25 anni seguenti del 39%, rispetto ai soggetti che presentavano valori nella fascia bassa del range di concentrazione. Considerando che le condizioni di insufficienza cardiaca portano il cuore a non riuscire a pompare abbastanza sangue da soddisfare le richieste fisiologiche dell’organismo, tale scoperta assume una rilevanza ancora maggiore nell’abbattere i rischi cardiaci.

I risultati dello studio suggeriscono, inoltre, che l’aumento di concentrazione di sodio nell’ordine di appena 1mmol/L, oltre l’intervallo normale, aumenti del 5% la probabilità di sviluppare insufficienza cardiaca.

Lo studio si è concentrato su pazienti che non presentassero fattori di rischio alternativi, come diabete, obesità o pregresse condizioni di insufficienza cardiaca, così da non alterare o rendere ambigui i dati. Tutti coloro che presentavano condizioni di rischio pregresse sono stati esclusi dai trial clinici al principio della ricerca.

In tal modo è stato possibile riscontrare un’associazione tra livelli elevati di sodio sierico e condizioni di insufficienza cardiaca. Ciononostante, secondo i ricercatori, saranno necessari ulteriori studi per valutare se l’assunzione di più liquidi possa confermare tali conclusioni.

Le proprietà benefiche legate all'assunzione di liquidi in misura quotidiana sono ben note, anche se gli umani si sono evoluti per essere più efficienti in termini di acqua. Se pensiamo che, da un punto di vista biochimico, la maggioranza delle reazioni nel nostro corpo avvengono in ambiente acquoso, è possibile comprendere l’importanza vitale che assume l’acqua.

Idratarsi a dovere conferisce vantaggi al nostro organismo per svolgere diverse funzioni fisiologiche, come aiutare il cuore a pompare efficientemente il sangue nel sistema circolatorio. In media ogni individuo dovrebbe consumare all’incirca 2 litri di liquidi al giorno per mantenere un’omeostasi idratativa ottimale.

Pur non essendo del tutto chiaro il motivo per cui un’idratazione inefficiente possa portare ad un aumento del rischio di insufficienza cardiaca, secondo Dmitrieva, l’ingestione di quantità insufficienti di liquidi induce il corpo a rilasciare una sostanza chimica denominata ormone antidiuretico, che provoca una forma di ritenzione idrica a livello dei reni. Ciò induce questi ultimi a produrre quantità inferiori di urina a più alta concentrazione.

Le conclusioni dello studio sono conformi ai dati ottenuti da precedenti ricerche condotte dagli stessi ricercatori, secondo le quali topi a cui era stata fornita meno acqua presentavano un rischio maggiore di incorrere nell’irrigidimento del muscolo cardiaco e, di conseguenza, un rischio aumentato di insufficienza cardiaca.

Adottare uno stile di vita sano è l’arma più efficace per contrastare l’insorgenza di patologie cardiache.