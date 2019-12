Riemerge un'antica natività al di sotto di un dipinto del XVI secolo

Un’incredibile scoperta arriva proprio durante il Natale: sotto un dipinto del XVI secolo raffigurante la decapitazione di San Giovanni Battista emerge un’antica natività.

Protagonisti di questa scoperta sono i ricercatori dell’Università della Northumbria ed il Bowes Museum in cui era conservata l’opera, situato nella contea di Durham, in Inghilterra, e celebre per la sua collezione d’arte internazionale. Gli esperti dell’Università della Northumbria si stavano occupando di restaurare questo dipinto raffigurante San Giovanni Battista nel momento della sua decapitazione, ordinata da Re Erode poiché ne aveva condannato il matrimonio con la moglie del fratello defunto.

Il professor di Conservazione delle Belle Arti della Northumbria, Nicky Grimaldi, spiega la sorpresa nell’aver scovato, sotto la tela e attraverso radiografie, questo antico presepe con la natività con tanto di Re Magi, un pastore, per non parlare degli angeli e della capanna sullo sfondo. Poiché il dipinto della decapitazione presentava forti problemi legati alla base di legno che si stava sfaldando, per poterne attestare le condizioni sono state condotte queste analisi radiografiche, rinvenendo, però, qualcosa di ben più curioso e affascinante. L’analisi a raggi X ha, inoltre, evidenziato la presenza di foglie dorate, una tecnica utilizzata soprattutto nei dipinti medievali di matrice religiosa, soprattutto a rappresentare aureole o effetti di luce mistica.

Ancora, gli studiosi sono riusciti a scovarne persino il disegno preparatorio ancora più sotto, ovvero le linee guida per dare successivamente la forma definitiva al dipinto, successivamente ricoperte da piombo bianco (particolarmente visibile ai raggi X) che serviva per evidenziarle e permettere di disegnarvi sopra con più facilità. Gli esperti prevedono di approfondire meglio lo studio sui materiali con tecniche più all’avanguardia così da comprendere le varie sfaccettature di questa opera occultata da strati di pittura e dal passaggio del tempo.