Riesci a capire di che colore sono le sfere di questa illusione ottica?

Vi sono mancate? Un'altra ingannevole illusione è qui per voi! Gli utenti di Reddit sono rimasti molto confusi dai colori di queste sfere. L'immagine mostra 12 cerchi su uno sfondo che ricorda vagamente l’effetto cromatico che si notava quando ti avvicinavi troppo ai vecchi televisori.

Ad un primo sguardo, potresti pensare che le sfere siano tutte di colori differenti, ma non è così. Se riesci a capirlo in meno di cinque secondi, potrebbe essere un segno di alta intelligenza, secondo il Sun. Se non sai dove iniziare, ti diamo un piccolo suggerimento; altrimenti, continua a fissare la sfera per capire di che colore sono i cerchi!

Ecco il tuo suggerimento: ingrandisci le sfere.

Sebbene i cerchi appaiano rossi, blu e verdi proprio come le strisce, noterai che se ignori le strisce e guardi solo le sfere una accanto all'altra, puoi vedere che sono tutte esattamente della stessa tonalità di beige. Questa conclusione ha sbalordito gli utenti di Reddit.

"È così strano come la sola presenza di colori vicini ti faccia percepire le cose in modo diverso", ha commentato una persona.

“Non ci credevo finché non ho ingrandito e sono davvero tutti beige. Quelli rossi sembrano avere un po' di sfumatura ma sono ancora beige. È davvero fantastico!” disse un altro. Tuttavia, alcune persone erano più confuse che divertite.

