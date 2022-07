Riesci a capire cosa sta facendo Mario in questa illusione? Pochi ci riescono

È risaputo che l'estate, soprattutto nel bel mezzo di un'ondata di calore record, possa portare le persone a rilassarsi con contenuti leggeri, con cui magari svagarsi un po' sotto l'ombrellone. Non è un caso che il Web si stia interrogando sulla cosiddetta "illusione" di Mario.

Ammettilo: l'immagine ha attirato anche la tua attenzione e sei interessato a scoprire cosa sta effettivamente accadendo in quel contesto. D'altronde, questo tipo di "illusione" può risultare interessante per comprendere in quanti modi è possibile "ingannare" la nostra vista in modo artistico (e ce ne sono tanti: a proposito, sapevi che alcune illusioni ottiche hanno un valore reale per gli scienziati?).

Nel caso dell'illusione di Mario, pubblicata originariamente su Reddit, la domanda più diffusa anche tra gli utenti più attenti è relativa al movimento che si può vedere nell'immagine: Mario sta andando verso l'alto o verso il basso? La discussione generatasi sul Web ha dimostrato che le persone rispondono in modo diverso, nonché che in pochi riescono a trovare la risposta corretta.

Spetta a te ora rientrare nella percentuale di coloro che hanno trovato la giusta risposta. Va bene: ti forniamo un indizio. Guardare la disposizione dei piedi di Mario potrebbe aiutare a comprendere cosa sta facendo. Qualcuno è persino arrivato a citare Super Mario 64, ma potrebbe non trattarsi del metodo migliore per risolvere l'enigma. Pensa che si fa riferimento a un fermo immagine derivante da The Super Mario Bros. Super Show del 1989.

