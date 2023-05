Riesci a capire la figura segreta che si nasconde in questa illusione ottica?

Le illusioni ottiche sono fatte per ingannarci e farci confondere. Alcune vengono utilizzate dagli scienziati per studiare il comportamento umano o il nostro cervello, altre invece solo per mettere alla prova i nostri sensi. Nell'illusione ottica di oggi vogliamo presentarvi quella che si chiama "Magic Eye" e non è facile da capire.

Vi diciamo che c'è un'immagine nascosta negli stereogrammi, una classica illusione ottica, che funziona solo quando permetterete ai vostri occhi di rilassarsi. Le figure nascoste all'interno degli stereogrammi si basano sulla capacità degli occhi di attuare quella che in gergo viene semplicemente chiamata "visione parallela".

Per decifrare il misterioso enigma di oggi non dovete fissare l'opera che potrete trovare in calce alla notizia, ma dovete fissarla in "secondo piano", senza concentrarvi su di essa. Invece di concentrarsi sui singoli dettagli nell'immagine, i vostri occhi inizieranno a estrarre i dettagli - pian piano - da soli e senza accorgervene.

Alcune parti dell'immagine nascosta vengono rivelate mentre continuate a fissarla e, una volta individuata, riuscirete a notarla anche guardando "normalmente". Avete capito qual è la figura nascosta che può essere trovata nell'opera di oggi? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti e date una mano a coloro che non ci stanno riuscendo.

