Riesci a individuare il cane nascosto in questa illusione ottica? Hai solo 10 secondi

La sfida del marshmallow non è la sola in grado di mettervi alla prova nell'arco di 10 secondi. Infatti, sul Web si sta facendo largo un'altra immagine potenzialmente in grado di mettere in difficoltà un buon numero di persone. Si fa riferimento a un contesto in cui un cane si è nascosto tra le foglie.

Se credete di avere la stoffa per trovare il soggetto, ricordatevi che il tempo a vostra disposizione è di 10 secondi. Potreste dunque pensare di utilizzare un cronometro, nonché magari di mettervi alla prova con tutta la famiglia provando anche a contare i millisecondi (ovviamente le persone a cui mostrate l'immagine non devono aver visto prima questo tipo di illusione ottica).

Tranquilli, non si tratta di una verifica e ha poco senso barare. Lo scopo di questi appuntamenti è unicamente quello di divertirsi un po', passando un momento spensierato e dimenticandosi per un attimo ciò che c'è là fuori. Magari potreste provare a coinvolgere i più piccoli della famiglia, dato che quello delle illusioni ottiche è un mondo affascinante un po' per tutti, nonostante in alcuni contesti specifici possa anche avere un'importanza dal punto di vista scientifico.

L'immagine disponibile in questa sede, così come spesso accade sul Web, va in ogni caso vista come un gioco, nonché potenzialmente come un un modo per cercare di unire per un momento tutta la famiglia (e magari staccare un secondo i più piccoli da smartphone, tablet e tutto ciò che è a portata di tap, pur rimanendo "nel loro mondo").

Insomma, siete riusciti a trovare il cane che si trova tra le foglie entro 10 secondi? Nel caso la risposta sia negativa, un suggerimento che possiamo darvi è quello di dare un'occhiata alla parte in alto a sinistra. Magari effettuare una zoom potrebbe farvi scoprire dove si è effettivamente nascosto il simpatico animale.

Sperando che questa tipologia di illusione ottica sia riuscita a farvi passare qualche momento spensierato, ricordiamo che su queste pagine potete trovare anche enigmi come l'errore logico dei cammelli, su cui potreste voler ragionare.