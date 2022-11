Riesci a individuare il marshmallow nascosto in questa illusione ottica? Hai solo 10s

L'enigma della rana ha a messo alla prova un buon numero di persone coi suoi 5 secondi di tempo a disposizione. Tuttavia, non è solamente quest'ultimo a decretare la difficoltà di una sfida, in quanto può anche essere l'immagine in sé a risultare ardua da risolvere. Tuttavia, come sempre, in realtà il soggetto è proprio lì dinanzi a te.

In questa puntata, che fa tornare l'appuntamento in grado di far passare un po' di tempo in spensieratezza, ti proponiamo l'enigma del marshmallow, che ha trovato il suo posto tra le foche. Queste ultime stanno trascorrendo allegramente la propria quotidianità, tanto da indossare papillon, cappelli e cravatte, nonché da consumare qualche pasto. Gli animali non si sono accorti della tua presenza, ma hai solamente 10 secondi prima che lo facciano. Vai tranquillo: in realtà si tratta solamente di una banale immagine statica, ma ora il tempo della sfida per trovare il marshmallow ti è chiaro.

Ti ricordiamo che, se vuoi avere un po' di sana competizione, magari per passare un po' di tempo in famiglia, potresti voler fare uso di un cronometro. Non dovresti avere problemi a sfruttare questa funzionalità mediante il tuo smartphone. Facile da un lato impiegare pochi secondi per scovare il marshmallow, ma la sfida si fa invece più importante se decidi di contare anche i millisecondi, per quanto risulti possibile indicarli con precisione. Chiaramente non ha senso barare, anche perché l'unico scopo è il divertimento e il non pensare per un momento a quanto accade nella classica routine.

Sei giunto a questo punto e non sei proprio riuscito a individuare il marshmallow? Suvvia, prova a guardare meglio la metà sinistra dell'immagine. Vedrai che con questo indizio qualcuno riuscirà a scovare il soggetto in "mezzo secondo", come potrebbe scrivere qualche utente nei commenti.

