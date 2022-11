Riesci a individuare la rana nascosta in questa illusione ottica? Hai solo 5 secondi

La sfida del criceto non è l'unica a offrire 5 secondi come tempo per essere risolta. Il Web pullula infatti di divertenti passatempi di questo tipo, in grado di dimostrare quanto, a volte, le illusioni ottiche siano in grado di non farci vedere soggetti che in realtà sono proprio lì dinanzi ai nostri occhi.

In questa puntata dell'appuntamento che vi sta consentendo di passare un po' di tempo spensierato, vi proponiamo l'enigma della rana, che si è tranquillamente posizionata tra erba e fiori. Scovare l'animale potrebbe non risultare complesso, soprattutto per coloro che sono soliti seguire con passione questo tipo di appuntamento, ma ciò che potrebbe causarvi qualche grattacapo è il ristretto tempo a disposizione: solamente 5 secondi. Andate tranquilli: non si fa riferimento alla recentemente scoperta specie di rana goccia d'oro, dunque i colori sono quelli che vi aspettate.

Ricordiamo che, nel caso ci sia l'intenzione di ottenere un po' di sana competizione, magari per divertirsi maggiormente in famiglia, potrebbe interessarvi utilizzare un cronometro. Non risulta infatti troppo complesso impiegare pochi secondi, ma dare un'occhiata anche ai millisecondi, per quanto risulti possibile misurarli con precisione, potrebbe rappresentare un buon passatempo. Ovviamente, cercate di non barare, dato che lo scopo è unicamente il divertimento, nonché mettere da parte per un momento quanto accade nel quotidiano.

Giunti a questo punto, se proprio non siete riusciti a individuare la rana in "mezzo secondo", come potrebbe scrivere qualche utente qui sotto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ai fiori in alto a destra.

Sperando che questo impostazione di illusione ottica sia di vostro gradimento, vi consigliamo di approfondire anche il problema di Monty Hall, un enigma famoso.