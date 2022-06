Riesci a individuare la seconda tigre in questa illusione ottica? Solo l'1% ce la fa

Se riesci a individuare il messaggio nascosto in questa immagine, allora sei più intelligente della maggior parte degli altri. Il puzzle visivo ti sfida a trovare la "tigre nascosta" nella scena della giungla, ed è più difficile di quanto pensi.

Questo perché l'opera d'arte contiene non uno ma due grandi felini, con uno molto più facile da identificare dell'altro. Accanto al predatore a strisce abbastanza evidente al centro, l'immagine contiene il testo "la tigre nascosta".

È questo che suggerisce allo spettatore la presenza di un’altra tigre. L'illusione ottica esiste da anni e riappare regolarmente su siti Web come Reddit.

È anche un test popolare da inviare agli amici su app di chatting, come WhatsApp e Facebook Messenger. Molte persone presumono che il messaggio sia oscurato dallo scenario frenetico dell'immagine. Tuttavia, coloro che cercano un indizio dovrebbero prestare maggiore attenzione alla tigre stessa.

Il testo è in realtà nascosto nella pelliccia della tigre mascherata dalle iconiche strisce nere della creatura. Dai un'occhiata più da vicino al suo busto e alla sua zampa posteriore e vedrai il testo serpeggiando attraverso il corpo della tigre.

Le illusioni ottiche sono spesso solo un po' divertenti, ma hanno anche un valore reale per gli scienziati. Gli enigmi del cervello aiutano i ricercatori a far luce sul funzionamento interno della mente e su come reagisce a ciò che lo circonda.

Nel 2017, gli scienziati Kim Ransley e Alex O. Holcombe, dell'Università di Sydney, hanno sottolineato l'importanza delle illusioni per la nostra comprensione del cervello. "Le illusioni visive ci mostrano che non abbiamo accesso diretto alla realtà", hanno scritto la coppia in The Conversation.

“Possono anche fornire un'idea dell'elaborazione mentale che offre la nostra esperienza del mondo visibile. In effetti, è l'elaborazione che avviene all'interno del nostro cervello che è alla base di molte illusioni. Invece di fornire informazioni dai nostri occhi in una forma quasi grezza come farebbe una fotocamera, il cervello cerca di determinare cosa c'è effettivamente là fuori. Quando le informazioni che entrano nell'occhio sono ambigue, il cervello deve fare ipotesi plausibili".

Segue il rilascio di un'illusione spettrale la scorsa settimana che fa sentire lo spettatore come se stessero precipitando in un flusso di pallini blu.