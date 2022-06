Riesci ad individuare il secondo animale in questa illusione, senza usare il trucco? Prova

Se riesci a individuare il secondo animale in questa ingannevole illusione ottica in meno di 20 secondi, appartieni a una notevole minoranza. Se stai lottando per trovarlo, non preoccuparti, c'è un trucco utile per farti vedere le cose chiaramente.

Prima di addentrarvi in questa illusione, sappiate che qui potete trovare davvero tanti enigmi ottici, ma i più intriganti rimangono quelli che dovrebbero esplicitare tratti della nostra personalità.

L'immagine in bianco e nero mostra un animale su un albero, ma riesci a individuare il secondo animale nella foto? In caso contrario, tutto ciò che devi fare è capovolgere il telefono. L' illusione ottica condivisa su TikTok da Rana con la didascalia “Cosa vedi?” sta letteralmente facendo impazzire il web.

Dice: “Guarda da vicino questa immagine. Se non riesci a capire cosa sta succedendo, capovolgi il telefono". Uno spettatore ha commentato: "Sono l'unico che ha visto un ‘uccello’ con in mano un pezzo di formaggio?" O ancora: “Ho visto un ‘lupo’ rubare una fetta di formaggio”. E per non farci mancare nulla: "un ‘uccellino’ con un anello al naso e una ‘volpe’ che ruba il formaggio"

Addirittura, tra i commentatori ci sono dei surrealisti che giurerebbero di aver visto un formaggio mangiare un povero uccellino!

