Riesci a risolvere l'enigma della CIA solo guardando questa foto?

Visto che gli ultimi tre indovinelli che vi abbiamo proposto vi sono piaciuti tanto, ecco a voi una nuova sfita: la CIA ha postato sul suo profilo Twitter un enigma capace di "mettere alla prova le vostre capacità analitiche". Riuscirete a dedurre l'ora del giorno in cui è stata scattata questa foto?

Il servizio di intelligence ha fornito tre possibili risposte: 15:00, 11:00 o 7:00.

La scena presenta una stazione sciistica tranquilla e soleggiata con colline innevate e poche auto sulla strada. Dai un'occhiata alla foto e vedi se riesci a capirlo. Un sacco di intrepidi investigatori hanno fornito risposte e ragionamenti, citando di tutto, dagli scuolabus parcheggiati alle dimensioni delle ombre.

Un utente ha scritto: “Le auto nel parcheggio hanno la neve sui cofani. Ombre lunghe. Nessuno sta ancora sciando. Solo un'auto per strada. No pedoni. La mia ipotesi iniziale era la mezzanotte in uno di quei climi in cui il sole è alto tutto l'anno in inverno".

Un altro è giunto a una conclusione diversa: “Direi che sono le 7 del mattino perché le strade non sono state ancora arate e vedendo alberi sempreverdi scommetto che hanno a disposizione spazzaneve e ampi strumenti di rimozione della neve. Credo che se fosse un'altra ora del giorno le strade sarebbero più sgombre dal momento che al momento non nevica".

