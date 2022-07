Se riesci a risolvere questa illusione ottica in meno di 2 minuti, rientri nel 0,1%

Possiamo dire che stiamo addestrando un vero e proprio esercito di “risolutori di illusioni”? In questo nuovo episodio mettiamo alla prova quanto il vostro “sesto senso” sia allenato nel risolvere gli enigmi visivi. Vi consigliamo di munirvi di cronometro. Continua a leggere, ti diremo noi quando avviarlo.

Gli appassionati di puzzle si stanno scatenando su un'inquietante illusione ottica in cui si deve cercare di individuare i 24 animali incorporati in quest’immagine in meno di due minuti.

L'illusione, creata da un artista sconosciuto, mostra la testa di un uomo composta da due dozzine di animali. Sembra sia stato ispirato dall'artista del XVI secolo Giuseppe Arcimboldo, che, com’è noto, dipinse ritratti con teste costituite interamente da oggetti come frutta, verdura e fiori.

L'immagine in questione circola su Internet da quasi un decennio, ma di recente è diventata virale su TikTok, con un utente che afferma che solo i veri risolutori di enigmi potrebbero entrare nel 0,01% e individuare tutti gli animali nell’intervallo di tempo di due minuti.

L’elefante nella parte superiore dell'immagine è forse il più facile da individuare, mentre l'occhio dello spettatore è anche attratto da un evidente canguro e orso grizzly, entrambi nella parte inferiore del dipinto. Una tigre, una tartaruga, un cavallo e un coniglio bianco sono anche comunemente avvistati al centro dell'illusione, ma di lì in poi le cose si complicano.

Alcuni intelligenti TikToker sono stati in grado di identificare i 24 animali inclusi nell'illusione, ma pochi riescono a trovarli tutti in due minuti.

Puoi avviare il cronometro e iniziare a studiare l’immagine: di seguito troverai la lista degli animali.

Un risolutore di enigmi di successo è in grado di individuare un'oca, un elefante, un riccio, un delfino, una lumaca, una volpe, un bradipo, un alligatore, un serpente e una tartaruga. L'immagine include anche una balena, un canguro, un pappagallo, un pellicano, una stella marina, una cavalletta, un cavallo e un coniglio. Una tigre, una scimmia, un uccello, un roditore, un pavone e un orso completano tutti i 24 animali visti nell'immagine.

Se sei riuscito a padroneggiare questa illusione ottica, e ciò sarebbe davvero incredibile, puoi dilettarti in un altro enigma visivo avente lo stesso obiettivo: trovare tutti gli animali.

Invece, se questo genere di illusioni ti hanno stancato, dai un’occhiata al quadro di Monet dei due ombrelli: questo genere di immagini dicono molto sulla tua personalità!