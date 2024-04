Se riesci a risolvere questo testo del QI puoi considerarti un genio della logica

Per gli appassionati di enigmi e rompicapi, arriva una sfida che metterà alla prova ogni neurone: un puzzle che richiede non solo acume logico ma anche un pizzico di creatività per essere risolto. In questo gioco mentale, l'obiettivo è scovare il numero mancante, quello che dovrebbe orgogliosamente sostituire il punto interrogativo.

Ebbene, se consideri la tua mente sufficientemente affilata, potresti riuscire a dipanare questo intricato intreccio in appena 11 secondi. Ma attenzione: il percorso verso la soluzione non è così lineare come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Questo puzzle non si svela facilmente; richiede di pensare fuori dagli schemi, di osare con soluzioni innovative.

E mentre ti accingi a sfidare te stesso, ricorda: la risposta giace pacifica giusto un poco più in basso, pronta a essere scoperta, ma non lasciarti tentare dalla curiosità di scorrere troppo velocemente e rovinare la sorpresa! In questa particolare prova di intelligenza, l'enigma consiste nel trovare il numero che prenderà il posto del segno di domanda. Analizzando la sequenza con attenzione, si nota che il numero a destra è il frutto della moltiplicazione del numero a sinistra per il suo precedente.

Scomponendo le equazioni una ad una, emerge un chiaro schema matematico: per esempio, il 7 moltiplicato per 6 ci dà 42, e così via, fino ad arrivare all'ultima, dove il 3 moltiplicato per il suo antecedente, il 2, completa l'enigma con un chiaro e logico 6. Questo è il tipo di sfida che non solo stimola la mente ma invita ad immergersi nel profondo mare dell'intelletto, dimostrando che, a volte, la chiave per risolvere un puzzle sta nel guardare le cose sotto una nuova luce.

Altri test? Il 99% di chi prova questo, sbaglia. Mentre per questo hai soltanto un minuto prima di sbagliare.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.