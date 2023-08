Riesci a scovare i tre gatti in questa illusione ottica? Hai solo 20 secondi

Siamo pronti ad inaugurare il mese di agosto con una bella illusione ottica? No, non lo siamo, perché qui c’è poco da festeggiare: abbiamo perso i nostri gatti! Le nostre tre palle di pelo, per il troppo caldo, hanno deciso di farsi un giro in Antartide, ma hanno finito per perdersi tra i pinguini.

Onestamente, non crediamo che voi siate in grado di salvare i nostri amici a quattro zampe e questo ci preoccupa perché non resisterebbero per più di 20 secondi al Polo Sud. Insomma, datevi una mossa o saremmo costretti a rivedere la nostra regolare fornitura di illusioni ottiche!

A parte scherzi, questo enigma visivo è senza ombra di dubbio geniale. Differisce dagli altri che vi abbiamo proposto, in quanto i corpi “estranei” non sono totalmente differenti dal resto dello sfondo, bensì si confondono con esso. Ergo, i gatti sono in bianco e nero, proprio come Silvestro.

L’unico suggerimento che possiamo darvi è di prestare attenzione ad ogni dettaglio: ci sono tantissimi accessori all’interno dell’immagine, ma non sono quelli a fare la differenza. Ebbene, i pinguini, a differenza dei gatti, non hanno due carinissime orecchie che spuntano dalla testa; quindi, sarebbe una buona idea andare alla ricerca dei padiglioni auricolari. Inoltre, i gatti non hanno il becco, insomma avete differenti modi per risolvere questo enigma.

C’è un problema, però: avete solamente 20 secondi per salvare i nostri gatti, non uno in più. Se avete intenzione di fare gli spacconi nei commenti, assicuratevi di aver effettivamente cronometrato la vostra prestazione.

Piaciuta la prima illusione ottica di agosto? Se fremete dalla voglia di risolvere un altro enigma, che ne dite di dare un’occhiata alla prova dell’insetto?