Riesci a sfocare la vista a comando? Si tratta di un'abilità unica

Non tutti possono sfocare la vista a comando. Questa abilità, descritta come "il superpotere più inutile del mondo" dal Dr. Karan Raj, dipende dalla capacità di rilassare volontariamente i muscoli ciliari degli occhi. Questi aiutano gli occhi a mettere a fuoco cambiando la forma del cristallino.

Quando si rilassano, tirano su delle fibre che appiattiscono e assottigliano il cristallino. Al contrario, quando si contraggono, rilasciano la tensione sul cristallino, rendendolo più spesso e rotondo. La nostra capacità di messa a fuoco è più forte quando è sferico piuttosto che piatto, poiché è meglio in grado di piegare e rifrangere la luce in modo che sia focalizzata sulla retina. Di conseguenza, il rilassamento dei muscoli ciliari rende la visione sfocata.

Tuttavia, non tutti sono in grado di rilassare volontariamente questi muscoli. Inoltre, farlo troppo spesso può portare a tensione e affaticamento visivo. Passare costantemente da uno stato di messa a fuoco a uno sfocato potrebbe sovrastimolare il muscolo ciliare e il meccanismo di messa a fuoco dell'occhio. Ripetere troppo spesso questo squilibrio divergente potrebbe disturbare la normale visione binoculare, la coordinazione tra gli occhi e l'allineamento degli occhi.

Un altro fenomeno visivo non condiviso da tutti è l'esperienza dei "corpi mobili vitreali" o "floaters". Circa il 76% delle persone non affette da disturbi visivi li sperimenta. Questi appaiono come strutture in movimento, simili a piccoli vermi, che talvolta compaiono nel campo visivo quando si fissa qualcosa di luminoso e uniforme, come il cielo, la neve o uno schermo bianco.

A proposito, fino a quanto può vedere l'occhio umano?