Riesci a trovare tutti e 10 i numeri in questa illusione ottica? Solo il 0,01% ci riesce!

Pensavi che essere tra i primi 1% degli appassionati di illusioni ottiche fosse impressionante? Gli amanti dei puzzle visivi stanno letteralmente impazzendo nel vano tentativo di decifrare questo esame “oculistico-numerico”, che secondo quanto riferito può essere risolto solo dallo 0,1% delle persone.

Il fastidioso puzzle visivo è stato condiviso per la prima volta su TikTok ad aprile, ma attualmente sta esplodendo mentre gli spettatori affaticano l’acume ottico cercando di sciogliere la matassa.

"Solo lo 0,1% può vedere tutti e 10 i numeri", recita la didascalia dell'illusione, condivisa dall'utente @purpzosaur. La difficoltà del puzzle è aggravata dalla GIF della scimmia che balla sullo sfondo, che apparentemente cerca di confondere gli occhi come un portiere di hockey oculare, per questo mettiamo sia un frame che il video in questione. Per godere di un’esperienza migliore, consigliamo di provare a risolvere l’enigma dal video.

L’illustrazione che sfida gli occhi sembra mostrare solo quattro numeri: sei, otto, quattro e uno. Tuttavia, a un esame più attento, diventa evidente che ci sono molti più numeri nascosti all'interno dell'"immagine letterale", che è definita come la fusione di immagini più piccole per crearne una più grande .

Sfortunatamente, anche gli utenti di TikTok più attenti hanno faticato a trovare tutti e 10 i numeri interi mentre molti hanno fornito risposte molto diverse l'una dall'altra.

Secondo quanto riferito, gli spettatori hanno avuto più problemi a individuare il numero cinque, che, secondo diversi enigmi, è formato "dal gorilla quando inizia a far oscillare il braccio destro".

