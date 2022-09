Riesci a trovare le 5 farfalle tra i fiori in questa illusione ottica? Hai 20 secondi

L'estate sta ormai per terminare, ma la voglia di giocare è sempre ben presente in molte persone. D'altronde, tra mille questioni, un po' di relax non fa mai male e rompicapi come quello del pinguino possono far passare qualche momento spensierato a grandi e piccini. Questa volta ad attirare l'attenzione è però la sfida delle 5 farfalle.

A cosa si fa riferimento? Condivisa da dudolf e New York Post, l'immagine che sta facendo il giro del Web mostra miriadi di fiori di vari colori, tra cui si sono nascoste 5 farfalle. Un occhio attento potrebbe riuscire a scovarle entro relativamente pochi secondi, mentre qualcun altro sembra impiegare più tempo.

Riesci a rientrare nei 20 secondi previsti dalla sfida? Se vuoi metterti alla prova, puoi avviare un timer sul tuo smartphone e vedere se riesci a scovare tutti i soggetti richiesti. Non siamo però così severi sul tempo, dunque potresti anche voler fare tutto con calma e divertirti, consultando poi magari la soluzione dell'illusione ottica delle farfalle per vedere se la risposta è corretta.

Insomma, non ci resta che augurarti buona fortuna nella ricerca. Per il resto, se ritieni che si sia trattato di un enigma troppo facile, potresti voler provare la sfida da 15 secondi dei 10 animali, dato che in quel caso il compito potrebbe farsi più arduo.