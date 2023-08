Se riesci a trovare 6 facce in meno di 10 secondi in questa illusione sei un genio

Le illusioni ottiche sono immagini che hanno lo scopo di ingannare le nostre menti. Nella cultura popolare, sono spesso usati come semplici test di intelligenza, ma possono anche aiutarti a migliorare le tue capacità di concentrazione e osservazione... oltre a capire come funziona il nostro cervello.

Gli studi suggeriscono che la pratica regolare con delle illusioni ottiche può aumentare il livello di osservazione, ridurre lo stress e sviluppare un migliore potere di concentrazione negli individui. Il dipinto monocromatico condiviso in calce alla notizia è la creazione del famoso artista ucraino Oleg Shupleyak, e avrete sicuramente visto le sue opere rimbalzare sul web.

Quest'ultimo è specializzato nella creazione di dipinti surreali. In questa immagine ci sono 6 volti nascosti e devi individuarli rapidamente in 10 secondi. Mentre alcuni visi possono essere facilmente individuati, altri possono essere difficili da scrutare. Il vostro tempo inizia adesso: vi consigliamo di armarvi di un cronometro per capire in quanto tempo riuscite a "completare" la sfida di oggi.

Se siete alla ricerca di altri allenamenti per il vostro cervello, allora vi consigliamo di iniziare a cercare la farfalla in questa illusione ottica o di individuare il delfino all'interno di questa immagine. Per tutti gli altri, siete riusciti a "vincere" contro l'opera di oggi? O avete avuto difficoltà nel trovare tutti i volti contenuti all'interno del disegno?

Fatecelo sapere, come sempre, nella sezione dedicata ai commenti in calce alla notizia!