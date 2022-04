Riesci a trovare almeno quattro volti in questa illusione ottica?

Si, lo sappiamo, state ancora cercando di risolvere l'enigma dell'immagine che ti dice se sei felice... Tuttavia, non potevamo lasciarvi senza una nuova esperienza "illusoria". Ti senti l’Einstein degli enigmi visivi?

Pensi che il tuo occhio non si lascia sfuggire nessun dettaglio e che individui le piccolezze più nascoste che altri, invece, noterebbero solo con un’attenta analisi? Allora è il momento di dare prova delle tue abilità.

Questa immagine potrebbe letteralmente bloccarti per più di una decina di minuti incollato al cellulare. Ti consigliamo, perciò, di “giocare” in compagnia: sfida tuo figlio, tua sorella, tua moglie nella caccia al volto! In questa foto di un paesaggio montuoso, con due cavalieri, sono nascoste la bellezza di 13 visi!

Questa illusione ottica è stata creata da Bev Doolittle ed è popolarmente conosciuta come "The Forest Has Eyes".

Ti diamo qualche consiglio, se non vuoi nessun aiuto, visiona prima l’immagine e poi controlla se hai centrato il segno! Le facce più prominenti sono senza dubbio le quattro al centro, maggiormente evidenti soprattutto per le dimensioni. Ogni volta che vediamo un'immagine, i nostri occhi catturano prima gli oggetti al centro ed evidentemente quei volti così grossi arrivano prima alla nostra visione.

Particolare, invece, è il volto in alto a destra, formato dai rami dell’albero. Sebbene sia di così grandi fattezze, la sua posizione strategica dovrebbe riuscire a sfuggire al vostro occhio.

Basta ora, altrimenti non c’è divertimento! Quante facce hai trovato? Faccelo sapere nei commenti. Se, invece, sei riuscito a trovare tutti e 13 visi, puoi metterti alla prova cercando di capire da che direzione corre l’uomo in questa immagine!