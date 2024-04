Riesci a trovare l'animale mimetizzato? Non tutti ci riescono al primo colpo

Le illusioni ottiche stanno conquistando il web, sfidando milioni di utenti con enigmi visivi che spingono al limite la percezione e le capacità osservative. Questa volta, il rompicapo che sta facendo il giro dei social network coinvolge un'animale abilmente mimetizzato su un tronco d'albero.

La sfida proposta è individuarla in meno di 11 secondi, un compito che si è rivelato arduo anche per gli osservatori più acuti. La fotografia, scattata in una foresta rigogliosa, ritrae la corteccia di un albero spesso, su cui si cela una creatura.

La capacità di questo animale di fondersi con il colore e la trama del legno rende estremamente difficile individuarla. Si dice che solo l'1% delle persone riesca a scovarla nel tempo stabilito, rendendo questo uno dei puzzle più difficili degli ultimi tempi. Accetti la sfida di risolvere questo teaser cerebrale in meno di 11 secondi? Osserva attentamente l'immagine dell'illusione ottica: il soggetto si nasconde proprio al centro della foto, abbracciando i toni marroni e grigi del tronco su cui si posa.

Se il mistero persiste e rimane invisibile al tuo occhio, non temere; la soluzione è a portata di mano. Basta uno sguardo più attento alla parte centrale dell'immagine, sulla corteccia dell'albero, per notare il sapiente mimetismo dell'insetto. Una dimostrazione di come, a volte, le risposte più complesse si nascondano alla vista, celate nella semplicità di un paesaggio naturale.

Ecco altre sfide: trova l'uomo nascosto in questa illusione o svela il segreto di questa immagine.

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su