Riesci a trovare l'animale tra le zebre in questa verifica visiva? Hai 15s

Se sei riuscito a risolvere l'enigma dell'iPhone, probabilmente sarai in grado anche di portare a termine senza problemi la "verifica visiva" dell'animale tra le zebre (o forse no?).

Condivisa da Jagran Josh e BBC Earth, l'immagine ha messo alla prova un buon numero di utenti. Non esattamente tutti sembrano riuscire a trovare rapidamente l'intruso, quindi potresti volerti mettere alla prova, tentando di rientrare tra coloro che riescono a scovare l'animale in tempo.

Prima di prendere visione della soluzione della verifica visiva delle zebre, potresti dunque voler avviare un timer sul tuo smartphone, così da vedere se riesci effettivamente a trovare l'animale che si è nascosto tra le zebre nei 15 secondi previsti dalla sfida.

Il tempo a tua disposizione non è poi così elevato, in quanto in realtà non si tratta di nulla troppo complesso. L'animale è infatti proprio lì, davanti ai tuoi occhi: ti basta semplicemente concentrarti e vedrai che riuscirai a trovare l'intruso.

Se ritieni che questa "verifica visiva" sia risultata troppo semplice, che ne dici di provare a risolvere la sfida delle farfalle tra i fiori? In quel caso il tempo a disposizione è di 20 secondi, in quanto effettivamente ci potrebbe volere un po' di più per scovare quanto richiesto.