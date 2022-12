Riesci a trovare Babbo Natale in questa verifica visiva di Natale? Hai 10s

I "tranelli" relativi a illusioni ottiche da pochi secondi e enigmi in generale risultano sempre divertenti per mettersi alla prova, soprattutto nei periodi festivi in cui si ha un po' più di tempo libero. In questo contesto, vi proponiamo una "verifica visiva" di Natale.

L'enigma, condiviso sul Web da Jagran Josh e Bright Side, vede al centro una tipica decorazione natalizia. I bambini stanno infatti iniziando a comprendere quali sono effettivamente i regali che spettano a loro, mentre qualcuno è già passato alle calze. Uno dei bambini, però, sta esaminando con una lente un biscotto, in modo da cercare di comprendere da quale parte si è recato Babbo Natale (che notoriamente è ghiotto di biscotti e latte).

Il tuo obiettivo è quello di aiutare il ragazzo a scovare dove si è effettivamente nascosto Santa Claus. Sembra infatti che quest'ultimo non abbia considerato quanto i bambini volevano i regali, dato che questi ultimi si sono svegliati nella notte per poter aprire prima i pacchi, arrivando persino ad attirare l'attenzione di un simpatico pupazzo di neve fuori dalla finestra.

Insomma, hai 10 secondi per cercare Babbo Natale all'interno dell'immagine. Questa "verifica visiva" (nel senso di test da effettuare per divertirsi) può dunque potenzialmente metterti alla prova in modo importante, come d'altronde sta facendo con un buon numero di altri utenti. Si tratta, per il resto, di un enigma da risolvere potenzialmente in famiglia, magari coinvolgendo i più piccoli e scaldandosi il cuore a vicenda in un momento di unione.

Per rendere più "competitivo", ovviamente in modo sano, il tutto, potreste voler usare un cronometro (spoiler: vi basta cercare "cronometro" su Google per trovarlo), così da poter contare, per quanto possibile in modo "preciso", anche i millisecondi. Si tratta però solamente di un'idea, in quanto capite bene che potreste voler "riscrivere le regole" a vostro piacimento: l'importante è divertirsi e passare dei momenti spensierati.

Detto questo, se proprio non riuscite a trovare il soggetto coinvolto, potrebbe interessarvi guardare più al centro che ai lati. Per il resto, se vi siete divertirti con questa tipologia di "verifica visiva", potreste voler approfondire altri enigmi. Ad esempio, scovare un animale segreto potrebbe risultare un'attività divertente in questi giorni festivi.