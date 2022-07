Riesci a trovare tutti i cerchi in questa illusione ottica del 2000? Forse te la ricordi!

Una famosa illusione ottica della metà degli anni 2000 sta circolando ancora una volta su Internet. La sfida consiste nel trovare ciascuno degli oggetti rotondi nascosti tra i diversi rettangoli e linee rette in bianco e nero. Ricorda un po’ la recente illusione delle canne di bambù.

"Guarda da vicino. Ci sono in realtà 16 cerchi in questa immagine. E una volta che li vedi, non ti sembrerà più come prima", ha twittato il dottor Gavin Buckingham, psicologo cognitivo.

L'immagine stessa - in cui i cerchi appaiono all'interno di linee rette tra i rettangoli - è nota come Coffer Illusion ed è stata creata dallo scienziato Anthony Norcia, di San Francisco, nel 2006. Era considerata una delle prime dieci illusioni di quell'anno, secondo Illusionsindex.org.

Questa immagine così particolare "appartiene a una vasta classe di illusioni in cui una figura bidimensionale o un oggetto tridimensionale può essere visto in due o più modi nettamente distinti", ha riferito il sito.

C'è controversia, tuttavia, su come la percezione dell'illusione da parte delle persone cambia una volta che si vedono i cerchi, secondo l'indice.

"Ciò su cui non si è d'accordo è se l'esperienza visiva della figura cambia quando si verifica il passaggio prospettico tra vedere i cerchi e non vederli, o se l'esperienza stessa non cambia, ed è una credenza, un giudizio o un giudizio post-esperienziale. Insomma, un altro processo mentale che cambia", ha riferito il sito.

Piaciuta l’illusione ottica di oggi? Speriamo di sì. Se hai ancora voglia di chiederti “Ma questa immagina cambia o sono io?” Dai un’occhiata all’illusione dell'elefante.