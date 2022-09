Riesci a trovare i due uccelli in questa illusione ottica? Solo l'1% ci riesce

Dopo esserti divertito con l'illusione ottica più famosa di sempre, sei ora alla ricerca di un enigma in grado di farti spremere le meningi? Se è così, potrebbe interessarti dare un'occhiata all'immagine che sta mettendo a dura prova il Web, legata all'enigma dei due uccelli.

Infatti, online si sta facendo notare un'illusione ottica in cui a prima vista sembrerebbe esserci solamente un delfino con un pesce in bocca. Tuttavia, all'interno dell'immagine sono stati abilmente nascosti due uccelli, che sembrano però non risultare propriamente semplici da trovare.

Per intenderci, secondo Jagran Josh, ovvero la fonte che ha condiviso l'illusione ottica, "solo l'1% delle persone riesce a trovare il terzo animale in 30 secondi". Potresti dunque voler impostare un timer sul tuo dispositivo mobile di fiducia e vedere se riesci a rimanere nell'arco di questa soglia di tempo.

Ti diciamo solamente che potrebbe essere necessario guardare l'immagine da un'altra prospettiva. A questo punto ti abbiamo già dato troppi indizi: non ti resta che metterti alla prova. Nel caso tu non riesca invece a comprendere il tutto, potresti voler approfondire la soluzione dell'illusione ottica dei due uccelli.

Se ti sei divertito con questo enigma a e hai passato qualche momento spensierato grazie all'immagine, potrebbe interessarti approfondire ulteriormente questo mondo. Che ne dici in tal senso di provare a risolvere la verifica visiva dell'animale nascosto tra le zebre? In quel caso il tempo è dimezzato rispetto a quello che hai avuto in questa sede, dato che si fa riferimento a 15 secondi.