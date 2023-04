Riesci a trovare l'elefante in questa illusione ottica? Hai 6 secondi

Se vi siete divertiti a trovare la spada del gladiatore, potreste essere alla ricerca di un'altra sfida di quel tipo. A tal proposito, sta facendo il giro del Web un'immagine in cui è presente un elefante, anche se inizialmente un po' tutti sembrano vedere solamente un uomo.

Sì, avete capito bene: nell'immagine condivisa sul Web da English Jagran, che sta mettendo alla prova un buon numero di utenti, è presente anche il succitato animale. Se avete seguito un po', col passare del tempo, i rompicapi e gli enigmi proposti su queste pagine, saprete però già che spesso in queste illusioni ottiche non è propriamente tutto come sembra.

Ciò che potreste voler fare è dunque concentrarvi per bene su quanto presente nell'immagine, anche se il circo collocato sulla sinistra potrebbe un po' distogliere l'attenzione dal soggetto. In ogni caso, è la stessa fonte a dare 6 secondi per trovare l'elefante, ma potreste chiaramente voler prendere il tutto con un po' più di calma, dato che l'obiettivo è banalmente quello di staccare un po' dalla classica routine e divertirsi.

Certo, queste immagini possono risultare un po' strane, ma questo ci ricorda che a volte il nostro cervello non riesce propriamente a distinguere subito determinate forme, nonostante siano ben visibili. Per il resto, se proprio non riuscite a scovare l'animale, potreste volervi concentrare sulla soluzione dell'illusione ottica dell'elefante. Vedrete che in realtà non era poi così difficile.

Sperando che questa tipologia di illusione ottica possa avervi quantomeno fatto generare un sorriso, arrivati a questo punto potreste essere alla ricerca di altri enigmi. A tal proposito, che ne dite di trovare il pesce rosso? In quel caso la sfida potrebbe farsi ancora più ardua.