Riesci a trovare il fantino nascosto in questa verifica visiva? Hai 11s

Se sei riuscito a trovare il pescatore in barca, potresti ora essere alla ricerca di altre sfide di quel tipo. Si tratta d'altronde di possibilità sempre intriganti, nonché in grado di far passare dei momenti spensierati, lontani dalla solita routine. In questo contesto, devi sapere che sul Web sta girando la "verifica visiva" del fantino nascosto.

Di cosa si tratta? Ebbene, si fa riferimento a un'immagine in cui si vede un cavallo, che nasconde però molto di più rispetto a quello che si potrebbe pensare di primo acchito. Dando infatti per bene un'occhiata all'illusione ottica (o "verifica visiva", che dir si voglia), si iniziano a notare dei dettagli non di poco conto.

Pensa che si tratta di un enigma risalente agli anni '80, che era stato creato per mettere alla prova i più piccoli. Tuttavia, in seguito alla condivisione sul Web da parte di Jagran Josh, anche un buon numero di adulti ha avuto più di qualche difficoltà a trovare il fantino. Questa è infatti la richiesta della sfida, che mette a disposizione 11 secondi (se vuoi, puoi attivare un timer sul tuo dispositivo mobile di fiducia).

Al netto di questo, se proprio non riesci a risolvere la sfida, potresti voler consultare la soluzione della verifica visiva del fantino nascosto. Per il resto, se sei riuscito nell'impresa e non vedi l'ora di affrontare altre sfide, l'enigma delle farfalle tra i fiori potrebbe risultare perfetto per te.