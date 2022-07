Riesci a trovare la farfalla in questa illusione ottica? Solo l'1% ci riesce!

Rientrare tra i primi appassionati di illusioni ottiche non è semplice. Non è dunque un caso che in molti stiano provando a cimentarsi con un'immagine specifica in questo periodo. Pensa che, secondo quanto riferito, la farfalla può essere scovata solamente dall'1% delle persone.

L'intricato puzzle visivo è stato condiviso per la prima volta su YouTube dal canale BRIGHT SIDE a luglio 2021, mettendo alla prova la vista di miriadi di amanti delle illusioni ottiche. Ora, l'immagine è pronta a mettere alla prova anche te. Potrebbe inoltre interessarti sapere che le illusioni ottiche non rappresentano solamente un gioco, dato che in alcuni casi hanno anche un valore reale per gli scienziati.

Sfortunatamente, anche tra gli utenti più attenti in molti hanno faticato a trovare la farfalla, confondendola con le foglie. Alcune persone sembrano invece essere riuscite a scovare l'animale in tempi tutto sommato rapidi, ma non è un compito semplice.

Va bene: proviamo a fornirti un indizio, così da incrementare le tue chance. La farfalla si trova nella parte in basso a sinistra dell'immagine. Più di così non possiamo dirti, ma si tratta sicuramente di un'indicazione non di poco conto.

Sei riuscito ora a trovare la farfalla?

Se non hai ancora scovato l'animale, potresti voler effettuare uno zoom, così da notare al meglio i dettagli dell'immagine. La difficoltà dell'immagine risiede anche nel colore di tutti gli elementi che la compongono, ma impegnandoti e aguzzando un po' la vista rientrerai anche tu nell'1%.

Ti sei divertito con questa illusione? Potresti allora voler dare un'occhiata a un'altra simile: riesci a vedere la giraffa in questa immagine?