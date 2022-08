Riesci a trovare il gatto in questa illusione ottica? Non è ciò che pensi

Il periodo estivo (e soprattutto agosto) richiede relax. Per questo motivo, stavolta niente Dark Stories. Si continua però a giocare, anche se in un mood un po' più rilassato. Ti proponiamo, infatti, un'immagine in cui c'è un gatto nascosto.

L'animale ha saputo ritagliarsi il suo spazio molto bene, anche se c'è un mistero: potrebbe non essere ciò che pensi. L'intrigante "illusione ottica", come viene definita dal New York Post, o rompicapo (se si vuole) utilizza un astuto trucco per rendere più complesso trovare il soggetto richiesto. D'altronde, i più piccoli o il bambino che risiede in tutti noi ha bisogno di un po' di sfida per divertirsi.

C'è da dire che il cane in primo piano nell'immagine può rubare la scena e distogliere l'attenzione dai dettagli presenti. Ti facciamo però notare che l'illusione ottica si estende in verticale, anche se non sembra esserci apparente motivo per inquadrare tutti quei rami (o forse ti abbiamo appena fornito un suggerimento?). Va bene, vi diamo un vero indizio: non si tratta del protagonista di Stray.

Insomma, che tu sia sotto l'ombrellone o al fresco di un condizionatore, questo rompicapo potrebbe farti passare qualche momento spensierato. In ogni caso, se hai scoperto la soluzione e ti sei divertito, così come hanno fatto molti utenti del Web, potresti voler dare una chance anche all'immagine dell'animale nascosto tra le zebre, anche se in quel caso è tutto più immediato (oppure no?).