Riesci a trovare la lettera? Questa strana illusione ottica mette alla prova la tua vista!

Di illusioni ottiche che testano la propria vista ce ne sono davvero tante, ma forse sono proprio le illusioni ad essere in numero così sovrabbondante. Questa immagine è molto semplice nella comprensione e, se sei allenato, anche nella risoluzione.

Ti basta individuare la lettera “T” in questo mare di forme geometriche uguali. Il rompicapo gira su TikTok già da un bel po’. Tale “Magic Phil”, un conduttore di programmi televisivi per bambini e TikToker di Dubai, ha impiegato solo venti secondi per risolvere l’arcano.

Potete ben immaginare che sotto il video si siano diffusi rapidamente una mandria di utenti che inneggia alla banalità di questa illusione oppure chi condivide il proprio risultato. Sembrerebbe che molti siano riusciti a trovare la “T” prima dei 20 secondi, quindi battendo il record del conduttore.

"Omg, finalmente l'ho trovato dopo aver visto il video 5 volte", scrive l’utente @rand; mentre c’è chi, invece, deve sottolineare la propria superiorità: "Ci sono voluti 5 secondi per me", si è vantata la TikToker @Anna_Banana101010.

Ancora alle prese con il puzzle? Forse questo indizio dell'utente TikToker @7352484388613 aiuterà: "è di colore blu capovolto”. Se proprio non riesci (e ci domandiamo come sia possibile), porta i tuoi occhi al centro del puzzle e potresti trovarlo.

Piaciuta questa rapida e indolore illusione ottica? Se siete ancora in vena di enigmi visivi che ne dite di dare un’occhiata alla tigre nascosta in questa immagine?