Riesci a trovare il maiale in 5 secondi in questa illusione ottica? Può essere facile

L'enigma del cane tra le foglie metteva a vostra disposizione 10 secondi per essere risolto, ma è giunta l'ora di alzare la posta in gioco (o meglio, di farvi mettere alla prova ulteriormente facendo scendere il tempo a 5 secondi). Infatti, a sfidare il Web ora c'è l'illusione ottica del maiale.

Nell'immagine che sta consentendo a non poche persone di passare un po' di tempo in spensieratezza, si vedono dei simpatici uccellini: alcuni sono felici di salutarvi, mentre altri sono in fase di sonnellino o un po' amareggiati del fatto che i loro fratelli hanno occupato da soli un albero. Gli uccellini stanno in ogni caso popolando il parco, ma non sembrano essersi accorti della presenza di un altro animale.

Si fa riferimento a un maialino, che sembra essersi perso e ha infatti uno sguardo un po' confuso (perché non pensava di trovarsi in questo posto). La fonte dell'immagine, ovvero Jagran Josh (che cita anche Bright Side), darebbe 13 secondi per cercare il soggetto che si è nascosto tra gli uccellini, ma, come già detto in precedenza, in questa sede abbiamo deciso di scendere a 5 secondi.

Questo per via del fatto che l'enigma potrebbe in realtà essere risolto in poco tempo (e confidiamo nelle vostre abilità di risolutori). Insomma, potreste voler usare un cronometro e cercare di comprendere, ad esempio, quale membro della famiglia è in grado di trovare prima il maialino (ovviamente non vale aver già visto l'immagine: capito genitori?).

Se siete riusciti a scovare il maialino (sì, era proprio lì dinanzi ai vostri occhi) e siete alla ricerca di ulteriori illusioni ottiche di questo tipo, magari per tenerne alcune da parte in vista del classico raduno di famiglia legato a Natale, potrebbe interessarvi consultare la pagina dedicata a rompicapi ed enigmi, in cui potete trovare molte altre idee per passare un po' di tempo in allegria.