Riesci a trovare la parola 'BINGO' in questa illusione ottica (prima di perdere la testa)?

Credete di riuscire a risolvere questa illusione ottica prima di perdere la testa? È arrivato il nostro appuntamento, il primo della settimana, con gli enigmi visivi. Fateci sapere se questa nuova tipologia di sfide soddisfa la vostra sete di minigiochi basati sulla percezione.

In questo mare di “BIGNO” si annida una parola diversa dalle altre e il vostro compito consiste nel trovare l’intruso. Parliamoci chiaro, quest’immagine potrebbe essere realizzata con qualsiasi parola; tuttavia, pare che a Mirror piaccia particolarmente la parola “BINGO”… Forse perché è quello che esclamerete una volta trovato il termine!

Prima di darvi alla pazza gioia, sappiate che avete solamente 10 secondi per trovare il vocabolo. Quale tecnica adotterete? Allontanerete il cellulare o lo schermo? Utilizzerete la visione periferica, guardando al centro? Oppure prenderete in esame una singola fila in verticale, andando alla ricerca della “N” che si alterna alla “G”? Insomma, i pochi secondi a disposizione serviranno a capire quale strategia è più funzionale. Ovviamente, fateci sapere nei commenti i vostri risultati.

Se sei arrivato a questo punto della lettura, allora vorrai sicuramente un indizio: ci dispiace che tu debba ricorrere a questo aiuto, in quanto non sappiamo proprio cosa suggerirti. Suvvia, tiriamoci le maniche e portiamo la vittoria a casa.

