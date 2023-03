Riesci a trovare il pesce rosso nell'illusione ottica? È molto difficile in 7s

Dato che siete ormai diventati degli abili risolutori di illusioni ottiche, basti vedere quanto avvenuto con l'enigma del cane tra i panda, questa volta vale la pena avere una difficoltà ulteriore. Vi proponiamo infatti la sfida del pesce rosso, che sta già mettendo a dura prova un ampio numero di persone sui social media.

Condivisa sul Web anche da English Jagran, l'immagine sembrerebbe a prima vista vedere banalmente la presenza di un ampio numero di pesci. Tuttavia, tra quelli che risultano di fatto dei clownfish, ovvero dei pesci pagliaccio, risiede anche un pesce rosso (ergo un goldfish), che si distingue dagli altri per via di un elemento importante.

Sì, è la stessa fonte a dare solamente 7 secondi per risolvere l'enigma. Capite bene, insomma, che potrebbe non trattarsi della più semplice delle richieste, considerando anche il fatto che potreste prima magari voler cercare sul Web un po' di immagini di clownfish e goldfish, così da poter comprendere in autonomia quale potrebbe effettivamente essere la differenza a cui si fa riferimento.

Tranquilli, nessuno vi corre dietro e potreste chiaramente volervi prendere un po' di tempo in più per cercare di comprendere al meglio il tutto, così magari anche da divertirvi ulteriormente e passare il tutto in spensieratezza (anche in famiglia coi più piccoli, che potrebbero divertirsi non poco a risolvere l'enigma prima di voi).

Per il resto, se proprio non riuscite a scovare il soggetto neanche dopo aver impiegato un po' di tempo (credeteci: è proprio lì davanti ai vostri occhi), potreste voler dare un'occhiata alla soluzione dell'illusione ottica del pesce rosso, così da comprendere il tutto ed eventualmente mettervi le "mani nei capelli" per non aver visto il pesce rosso prima.

Sperando che l'impostazione di illusione ottica proposta in questa sede vi abbia consentito di passare un po' di tempo in relax, potreste a questo punto essere alla ricerca di altre sfide di questo tipo. A tal proposito, che ne dite di trovare le Y tra le X? Potrebbe risultare divertente.