Riesci a trovare il pinguino tra i tucani in questa illusione ottica? Hai 50 secondi

Se l'illusione ottica più famosa di sempre era già ben nota agli appassionati risolutori di questa tipologia di "enigmi", la sfida del pinguino tra i tucani che sta facendo il giro del Web potrebbe non esserti mai passata dinanzi.

Di cosa si tratta? Un'immagine condivisa online da dudolf e Jagran Josh mostra quello che può essere definito come un "mare di tucani". Tra questi ultimi si nasconde però un simpatico pinguino, che nella concezione originale dell'illusione ottica andrebbe scovato in 50 secondi. Come al solito, non siamo così stringenti con le regole, in quanto l'importante è passare dei momenti spensierati, ma se vuoi potresti pensare di impostare un timer sul tuo smartphone.

La ricerca del pinguino può non rivelarsi propriamente semplice, nonostante l'animale sia proprio lì, davanti ai tuoi occhi. C'è da dire che concentrandoti per bene potresti in realtà riuscire a scovare il simpatico animale senza troppi problemi, considerando anche che 50 secondi sono molti di più rispetto al tempo dato in altre occasioni, basti vedere i 15 secondi dell'enigma dei 10 animali.

Se proprio non riesci a scovare l'adorabile "intruso", potresti voler fare riferimento alla soluzione dell'illusione ottica del pinguino. Per il resto, se questo "enigma" ti ha divertito e magari lo ritieni troppo semplice, che ne dici di provare a risolvere la sfida del cammello? In quel caso il gioco potrebbe farsi più duro.