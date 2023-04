Riesci a trovare il serpente tra le giraffe in 5 secondi? Guarda bene

Se siete riusciti a trovare il gatto tra le persone, probabilmente siete ormai diventati degli abili risolutori di enigmi. Tuttavia, non sempre è semplice risolvere un'illusione ottica in pochi secondi, come potrebbe accadervi nel caso dell'immagine che chiede di trovare un serpente.

Condivisa sul Web da Jagran Josh e Playbuzz, quest'ultima sta infatti dando un po' "filo da torcere" a un buon numero di utenti. Non si fa in realtà tanto riferimento a una richiesta particolarmente complessa, bensì ciò che potrebbe mettervi un po' "i bastoni tra le ruote" è il tempo di appena 5 secondi a vostra disposizione.

Visto che non si tratta di una di quelle illusioni ottiche complesse (banalmente si fa riferimento a un'immagine che può consentirvi di passare un po' di tempo in relax) abbiamo infatti deciso di scendere col tempo, considerando che le fonti darebbero invece 9 secondi. In ogni caso, probabilmente qualcuno tra di voi riuscirà lo stesso nell'intento, che ricordiamo è quello di trovare il serpente che si è "mimetizzato" tra le giraffe.

Se avete provato a guardare bene ma proprio non riuscite a capire dove si trovi l'animale (nonostante sia proprio lì dinanzi ai vostri occhi), potrebbe interessarvi consultare la soluzione dell'illusione ottica del serpente. Questo potrebbe anche farvi pensare come abbiate fatto a non notare prima il soggetto.

Per il resto, sperando che il tutto vi abbia consentito di passare un po' di tempo in spensieratezza, magari in famiglia facendovi staccare un po' dalla consueta routine, potreste a questo punto essere alla ricerca di ulteriori enigmi per mettervi alla prova. Che ne dite, a tal proposito, di provare a trovare l'elefante? Potrebbe non risultare semplice.