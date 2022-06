Riesci a vedere l'elefante in questa illusione ottica? Solo l'1% ci riesce!

Questa illusione ottica con un elefante nascosto potrebbe rivelare quanto sia davvero acuta, la tua vista, come l'illusione del caffè. Secondo quanto riferito, l'immagine nascosta dell'animale può essere individuata solo dall'uno per cento delle persone, ma non temere perché "ci sarebbe un trucco" utile per aiutarti.

L'immagine sbalorditiva è stata condivisa dalla star di TikTok Hectic Nick mentre sfidava gli spettatori a risolvere l'illusione. Pubblicando l'illusione ha detto: "Solo l'uno per cento delle persone può trovare l'elefante nascosto in questa immagine”.

“Non è facile, ma prova a capovolgere il telefono e potresti riuscire a trovarlo”.

L'immagine ha lasciato perplessi gli spettatori nei commenti mentre lottavano per trovare l'animale nell'immagine invertita. Alla fine, è emerso che sembra molto più facile individuare l’elefante senza capovolgere il telefono: i due grandi alberi fungono da gambe e l'albero più piccolo da tronco.

Un utente frustrato ha scritto: "Ho impiegato dieci ore per trovarlo". Un altro ha scritto: "Sono gli alberi". Mentre una terza persona sfacciata ha aggiunto: “L'ho visto senza doverlo girare. Immagino di essere nell'uno per cento".

Illusioni, illusioni e ancora illusioni! Sembra ormai essere una categoria di immagini così versatile che, paradossalmente, risulta complesso definire se una foto sia un enigma ottico o meno. Ma non importa, basta divertirsi! A proposito, conoscevi l’illusione degli ombrelli?