Riesci a vedere la giraffa in questa illusione ottica? Pochi ce la fanno

Le illusioni ottiche possono dirti quanto la tua vista sia acuta, basti pensare all'illusione del secondo animale. Secondo quanto indicato dalle fonti, solo poche persone riescono a individuare la giraffa nell'immagine.

L'intrigante concept è stato pubblicato online dal profilo TikTok jack.sglt: quest'ultimo ti sfida a risolvere l'illusione, così come facciamo noi in questa sede. La descrizione del video recita semplicemente: "Mi ha sconvolto quando l'ho capito". Probabilmente quando noterai la giraffa rimarrai incredulo anche tu.

Tutto si basa su quello che apparentemente è un semplice pattern verde, che in realtà ospita il simpatico animale. L'immagine ha lasciato sorpresi numerosi utenti, dato che, come già accaduto in passato per l'illusione dell'elefante, si dice che "solo l'1% delle persone" riesca a scovare la giraffa, come scritto dal The Sun.

Sono emersi alcuni trucchi per riuscire a scovare l'animale. Se vedi solamente foglie nell'immagine, avvicinarti ti potrebbe aiutare. Il consiglio di colui che ha pubblicato il video è più specifico: "sposta la tua attenzione su qualcosa dietro il telefono ma tieni gli occhi sullo schermo".

Le illusioni stanno ancora una volta mettendo alla prova gli utenti del Web. Si tratta di una categoria di immagini versatile, che a volte rende difficoltoso anche solamente definire cosa sia un enigma ottico e cosa no. L'importante è divertirsi, come si faceva un tempo tramite le pagine di relax delle riviste cartacee. Cambiano i tempi, ma non le abitudini sotto l'ombrellone. A proposito, conosci già l'illusione della tigre?