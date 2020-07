Rifatevi la vista con le fotografie astronomiche più spettacolari del 2020

Ogni anno l'Osservatorio reale di Greenwich organizza l'Insight Astronomy Photographer of the Year, un concorso che ci offre nuove e incredibili visioni dell'universo e degli oggetti che si trovano al suo interno. La competizione ci offre anche, nel modo più spettacolare possibile, delle immagini sensazionali e visivamente spettacolari.

Attualmente, il concorso è giunto alla sua dodicesima edizione e ha ricevuto 5.200 proposte da fotografi in 70 paesi diversi, 600 voci in più rispetto allo scorso anno. L'astrofotografia colma il divario tra arte e scienza, evidenziando la bellezza naturale del nostro universo, afferma il giudice della competizione e l'astronomo del Royal Observatory Greenwich, Emily Drabek-Maunder. "Obiettivo del concorso è utilizzare queste potenti fotografie dello spazio per coinvolgere il pubblico con le grandi domande a cui la scienza sta cercando di rispondere."

Potrete trovare alcune delle migliori foto pubblicate in calce a questa notizia e, di seguito, troverete la descrizione dell'immagine, così per farvi un'idea del messaggio che vuole mandare il fotografo:

"La caverna del cavallo selvaggio" di Bryony Richards (USA) in competizione nella categoria Skyscape. "NGC 2442 a Volans" [il nome della costellazione in cui si trova la galassia, ndr] di Martin Pugh (Australia) - In competizione nella categoria Galassie; "Portale galattico" di Marcin Zajac (USA) - In competizione nella categoria Skyscapes; La Luna e il Frammento" di Mathew Browne (UK) - In competizione nella categoria Our Moon; "Il bellissimo golfo persiano di notte" di Mohammad Sadegh Hayati (Iran) - In competizione nella categoria People & Space; "L'occhio del Drago del Nord" di Elena Pakhalyuk (Ucraina) - In competizione nella categoria Aurorae; "Il Sistema solare attraverso il mio telescopio" di Vinicius Martins (Brasile) - In competizione per il premio Sir Patrick Moore come miglior nuovo arrivato;

Se volete dare, inoltre, uno sguardo alle altre spettacolari foto del concorso, è possibile farlo attraverso questo link.

Quale foto vi è piaciuta di più?