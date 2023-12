Rifiuti spesso i cookie online? Devi sapere qualcosa che non ti piacerà

Una recente ricerca ha messo in luce un paradosso della privacy online: rifiutare i cookie potrebbe effettivamente rivelare più informazioni su di noi rispetto all'accettarli. Quest'ultimi, noti per tracciare il comportamento online degli utenti, sono spesso rifiutati da chi desidera proteggere la propria privacy.

Lo studio, presentato alla conferenza NeurIPS 2023, una delle più grandi conferenze sull'intelligenza artificiale, suggerisce che i "rifiutatori di biscotti" potrebbero non nascondere affatto la loro identità. La ricerca, infatti, ha rivelato che esiste un particolare gruppo demografico che rifiuta i cookie più di altri, e gli inserzionisti ne sono consapevoli.

Ad esempio, negli Stati Uniti, le persone di età superiore ai 34 anni tendono a rifiutarli più frequentemente, il che potrebbe portare a rivelare involontariamente i loro dati. Gli inserzionisti possono dedurre informazioni su questo gruppo demografico e applicare tecniche di filtraggio collaborativo per personalizzare i contenuti.

Inoltre, la ricerca ha evidenziato che i più anziani tendono a essere meno fiduciose nei confronti delle aziende tecnologiche e, di conseguenza, accettano meno spesso i cookie. Ciò non significa necessariamente che la loro decisione abbia l'effetto desiderato di proteggere la loro identità.

Negli Stati Uniti, dove le leggi sulla protezione dei dati non sono così rigorose come nell'UE, gli utenti potrebbero essere più consapevoli del fatto che le loro informazioni sono meno protette. Gli autori dello studio sperano che la loro ricerca informi i responsabili politici nella regolamentazione di nuove tecnologie come l'IA e aiuti gli utenti a comprendere meglio come proteggere la propria privacy.