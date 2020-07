I rifiuti elettronici annuali potrebbero raggiungere i 75 mln di tonnellate entro il 2030

Nel 2014, gli esseri umani hanno gettato circa 44.4 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, dispositivi alimentati a batteria o elettrici come laptop, smartphone e televisori. Entro il 2030, tale numero dovrebbe salire a circa 74.7 milioni di tonnellate, secondo il Global E-Waste Monitor 2020.

Questi numeri si basano su calcoli del consumo globale di elettronica, nonché su simulazioni che tengono conto sia delle vendite che della durata del prodotto. Tassi di consumo più elevati dell'elettronica, nonché cicli di vita più brevi per molti dispositivi, stanno contribuendo al rapido accumulo. La maggior parte delle persone, inoltre, non ricicla correttamente e in sicurezza i propri dispositivi. Dei 53.6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici generati nel 2019, solo 9.3 milioni di tonnellate, ovvero il 17.4%, sono stati riciclati.

Questi rifiuti possono contenere materiali dannosi per l'ambiente: cadmio e mercurio in laptop e smartphone e sostanze chimiche refrigeranti come clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Inoltre, i rifiuti elettronici sono anche una fonte di rifiuti di plastica. Questi oggetti in disuso contengono anche così tanti metalli preziosi recuperabili (come ferro, rame e oro) che rappresentano essenzialmente una "miniera urbana", afferma il rapporto.

Il valore delle materie prime nei rifiuti elettronici del 2019, infatti, potrebbe arrivare a 57 miliardi di dollari, di cui circa 10 miliardi di dollari vengono recuperati attraverso il riciclaggio.