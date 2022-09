Rifiuti elettronici: Il lato oscuro del loro riciclaggio

Al giorno d'oggi i rifiuti elettronici sono tantissimi e spesso per riciclarli i paesi economicamente avanzati affidano questa pratica (anche illegalmente) a quelli in via di sviluppo. Per questo motivo, Nirupam Aich, ingegnere dell'Università di Buffalo, ha voluto studiare i rischi per la salute a cui va incontro chi lavora con certi materiali.

Purtroppo vi è una mole rifiuti elettronici davvero immensa, basti pensare al fatto che quando si parla di loro si fa riferimento a qualsiasi prodotto elettrico, dai computer agli elettrodomestici, passando per le componenti di quasi ogni dispositivo elettronico. E che fine fanno quando arrivano al termine della loro vita o, più verosimilmente, quando ci stufiamo di loro?

Finiscono, ad esempio, nella piccola Repubblica del Bangladesh, uno dei paesi con la più alta concentrazione di questo particolare lavoro che però, suo malgrado, non ha stanziato abbastanza risorse per impianti di riciclaggio formali per i rifiuti elettronici.

Di conseguenza, molti bambini, senzatetto ed anziani lavorano per strada o in strutture scarsamente ventilate e senza dispositivi di protezione individuale. Questi lavoratori smembrano i dispositivi elettronici per selezionare le loro parti, separando e raccogliendo a mano i fili di rame isolati, i circuiti stampati, il vetro, i metalli e la plastica.

Per questo motivo il prof. Aich ha collaborato con altri scienziati e ricercatori dell'Università di Toronto, della Bangladesh University of Engineering and Technology ( BUET) e dell'International Center for Diarrheal Disease Research, per indagare e monitorare gli effetti del riciclaggio dei rifiuti elettronici sui lavoratori.

"Le componenti elettroniche di cui ci sbarazziamo contengono molti tipi diversi di sostanze chimiche tossiche, metalli ed agenti cancerogeni, che possono influire sull'ambiente e sulla salute umana. La nostra ricerca sta esaminando l'entità dell'inquinamento ambientale e gli effetti sulla salute umana dei questi particolari rifiuti", ha affermato Aich.

"Siamo particolarmente interessati a comprendere gli effetti negativi che, il riciclaggio dei rifiuti elettronici, ha sui lavoratori e sulle loro famiglie, compresi i bambini e le donne incinte, che sono i gruppi più vulnerabili che possono essere colpiti. In molti paesi, incluso il Bangladesh, ci sono molti bambini che lavorano in queste strutture per la raccolta dei rifiuti elettronici. Purtroppo il lavoro minorile è molto frequente in questo settore, un'altra piaga cui tener conto", ha aggiunto.

Ciò che gli scienziati hanno trovato, durante il loro lavoro di ricerca a Dacca, la capitale del Paese sud-asiatico, è stato alquanto allarmante:

Tossine, metalli pesanti e sostanze chimiche organiche sono state rilevate nell'ambiente (aria, acqua, suolo, ecc.); nell'aria vicino gli impianti erano presenti alti livelli di nichel, rame e piombo, oltre ad alte concentrazioni di manganese e cromo.

I lavoratori sono esposti in maniera diretta ad una media di quasi 7,5 ore inalando questi inquinanti nei giorni lavorativi, con ulteriori rischi per l'ingestione ed il contatto con la pelle.

Inoltre, secondo le analisi, anche gli indumenti indossati dai lavoratori trasportavano le stesse sostanze chimiche, con la grave conseguenza di una loro diffusione esterna verso altre persone ed ambienti domestici.

Ma cosa fare per arginare un tale problema? Il nostro mondo vive di dispositivi elettronici, è un dato di fatto. Come segno di cambiamento, il Dipartimento dell'ambiente del Bangladesh, ha recentemente pubblicato nuove regole relative alla gestione ed al riciclaggio dei rifiuti elettronici. Ma saranno applicate? Verranno seguite?

Secondo Nafisa Islam, professoressa di ingegneria chimica al BUET e partner della ricerca, pensa che il Bangladesh stia almeno facendo un passo verso la giusta direzione. "C'è ancora molto lavoro da fare. Bisogna che ogni ente cittadino si faccia avanti per garantire una gestione coordinata dei rifiuti solidi urbani".

Lo studio completo, che potete trovare a questo link, è stato pubblicato anche su importanti riviste scientifiche come The Lancet Planetary Health, Journal of Hazardous Materials Advances e Science of the Total Environment, a dimostrazione di quanto i dati raccolti siano di grande rilevanza.

Voi che ne pensate? Bisognerebbe bloccare le esportazioni di tali rifiuti verso i paesi economicamente più svantaggiati, così da non sfruttarli? Dovremmo riciclare questo tipo di rifiuti a "casa nostra"?