Rifiuti nucleari del Progetto Manhattan ritrovati sotto una scuola elementare

Più di 130.000 persone furono impiegate nel Progetto Manhattan, il programma di ricerca e sviluppo in ambito militare che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale. I risultati di alcune di queste sperimentazioni sono state scoperte recentemente sotto una scuola elementare della periferia di St. Louis.

Gli scienziati, infatti, hanno scoperto che il cortile della scuola aveva livelli "inaccettabili" di contaminazione radioattiva, secondo un recente rapporto indipendente della Boston Chemical Data Corporation. In base a quanto riportato, la contaminazione risale proprio all'epoca del Progetto Manhattan.

La scuola in questione, la Jana Elementary, confina con il Coldwater Creek, un fiume noto da tempo per essere contaminato da scorie nucleari. "I rifiuti nel torrente provengono dai residui del Manhattan Engineering District Project", ha dichiarato Marco Kaltofen, autore del rapporto. "Molte proprietà in quest'area vengono testate con una certa regolarità e purtroppo, quando Coldwater Creek allaga le sue sponde, parte di quel materiale radioattivo si deposita su terreni vicini, come la scuola."

La contaminazione radioattiva trovata alla Jana Elementary aveva livelli elevati di torio-230, che "emette radiazioni alfa altamente dannose." Altri isotopi trovati - come ad esempio il piombo - sono risultati essere fino a 22 volte superiori della radiazione di fondo accettata dagli enti di regolamentazione.

Una brutta notizia che ha colpito tutti i residenti di questo luogo, ma con i rifiuti nucleari non si può chiudere un occhio!