Rifiuti di plastica addio? Un sogno che potrebbe presto diventare realtà

Un team internazionale di esperti è stato impegnato per diverso tempo in una ricerca davvero fondamentale riuscendo a sviluppare, tramite la fotocatalisi guidata dalla luce, un metodo funzionale per utilizzare come materia prima i rifiuti di polietilene (PE) e convertirli in sostanze chimiche preziose.

A capo dell'importante progetto, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances, vi è il Professor Shizhang Qiao, dell'Università di Adelaide, titolare della cattedra di Nanotecnologia e direttore del Centro per i Materiali in Energia e Catalisi, presso la Scuola di Ingegneria Chimica.

"Abbiamo riciclato i rifiuti di plastica del polietilene (la più comune fra le materie plastiche al mondo n.d.r.) trasformandoli in etilene e acido propionico con elevata selettività utilizzando catalizzatori metallici dispersi atomicamente", ha affermato il professore.

"È stato utilizzato un metodo di fotocatalisi a temperatura ambiente con accoppiamento di ossidazione per convertire i rifiuti in prodotti preziosi con elevata selettività. Quasi il 99% del prodotto liquido è acido propionico, alleviando i problemi associati a prodotti complessi che richiedono quindi la separazione. Inoltre, piuttosto che utilizzare processi industriali che consumano combustibili fossili ed emettono gas serra, abbiamo impiegato l'energia solare rinnovabile", ha spiegato Qiao.

D'altronde, la maggior parte della plastica utilizzata attualmente finisce per essere scartata ed accumulata nelle discariche. Il PE (polietilene) è inoltre la più utilizzata al mondo. Gli imballaggi alimentari, le buste della spesa ed i flaconi di reagenti sono tutti realizzati in questo materiale. Rappresenta anche la percentuale maggiore di tutti i rifiuti di plastica finendo principalmente nelle discariche e rappresentando una minaccia per l’ambiente e l’ecologia globale.

"I rifiuti di plastica sono una risorsa non sfruttata che può essere riciclata e trasformata in nuova realtà per diversi prodotti commerciali", ha aggiunto il professor Qiao. "Il riciclo catalitico dei rifiuti di PE è ancora in fase iniziale di sviluppo ed è molto impegnativo, ma la nostra ricerca mira a fornire una soluzione ecologica e sostenibile per ridurre contemporaneamente l'inquinamento causato dalla plastica e produrre sostanze chimiche preziose dai rifiuti per un'economia circolare".



Il lavoro del team contribuirà quindi ad affrontare le sfide ambientali ed energetiche contemporanee, risultando utile per ulteriori ricerche scientifiche ed ispirando la progettazione razionale di fotocatalizzatori ad alte prestazioni per l’utilizzo dell’energia solare e lo sviluppo della tecnologia di riciclaggio alimentata dall’energia solare.