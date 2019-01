Riforma del copyright UE: in rete un movimento a favore della direttiva

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia del rinvio alla discussione sulla riforma del copyright dell'Unione Europea a causa di un mancato accordo che, però, ha solo rimandato il tutto a data da destinarsi. Negli ultimi tempi vari colossi della Silicon Valley si sono adoperati per sensibilizzare l'opinione pubblica.

E' il caso di Google, che qualche giorno fa ha mostrato come potrebbero diventare le ricerche qualora gli articoli 11 e 13 dovessero essere approvati, ed alla lista si sono aggiunte anche altre piattaforme come YouTube e Wikipedia che nel corso degli ultimi mesi hanno invitato i cittadini europei a muoversi per convincere gli eurodeputati a votare contro.

Tuttavia, per dovere di cronaca occorre anche riportare che sul web hanno fatto capolino anche movimenti a favore della riforma. E' il caso di Europe for Creators, che ha lanciato un sito web-manifesto (accessibile tramite questo indirizzo) su cui è possibile consultare le motivazioni per cui la riforma potrebbe rappresentare un passo in avanti per la difesa del diritto d'autore.

Nel manifesto si legge che "un sondaggio pubblicato da Harris Institute ha mostrato che l'82% degli europei era favorevole all'intervento dell'Unione Europea sull'argomento del diritto d'autore", e la riforma viene definita "un passo decisivo" verso la direzione sperata.

"Dobbiamo rimanere attivi e continuare a lottare affinchè il testo venga approvato" si legge nella homepage, che sferra anche un attacco ai giganti della tecnologia, rei di "non pagare le tasse dovute in Europa. Ma devono pagare i creatori di contenuti ed artisti". Lo stesso movimento ha anche pubblicato un sito web sull'Articolo 13, raggiungibile tramite questo indirizzo, in cui viene analizzata dal loro punto di vista la direttiva europea sul copyright.

Il sito è una chiara risposta a Google ed alla campagna avviata nelle ultime settimane.