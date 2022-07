Rifugiati ucraini riassaggiano la 'normalità' grazie a questa iniziativa

Dal conflitto russo-ucraino, gli sfollati sono milioni e molti di questi hanno lasciato la propria casa senza conoscere la meta verso cui si sarebbero diretti. Eppure, gli enti e le associazioni fanno il possibile per dare un aiuto.

Un caso degno di nota risulta essere l’ente “The Bike Project”, istituito nel 2013 e operante nei sobborghi di Londra e Birmingham, il quale prende bici usate o abbandonate per ripararle e donarle ai rifugiati siti in queste cittadine.

Attraverso questa iniziativa, Kateryna Herych, trentottenne fuggita da Kiev con la figlia Daniella Googe, ha potuto rivivere ricordi del passato o meglio “un assaggio della nostra vita precedente”.

"Abbiamo pedalato tutti i weekend in Ucraina per divertirci e di solito usavo una bicicletta per andare al lavoro, quindi quando ci siamo trasferiti, abbiamo perso quel bel momento e The Bike Project ci ha dato l'opportunità di avere un assaggio del passato", ha detto la signora Herych.

Madre e figlia hanno usato le biciclette per esplorare Londra e ammirare nuovi panorami, diversi dall’apocalisse che si sta risolvendo nella loro nazione.

Viktoriia Korneiuk, 27 anni, un avvocato ucraino stabilitasi a Londra, era entusiasta di ricevere una bicicletta arancione, la quale risultava fortemente somigliante ad una vecchia bici di famiglia.

"Ricordo che mia madre ne aveva una identica e quando ero piccola mi ha insegnato ad andare in bicicletta con una simile. Quindi provo sentimenti ed emozioni per questa bici. Non è solo un mezzo di trasporto, è quasi come un amico per me”. Ha detto

Ha aggiunto che il progetto è "un'iniziativa di notevole importanza" perché consente ai rifugiati di integrarsi nella società.

Jem Stein, fondatore e amministratore delegato di The Bike Project, asserisce che l'idea del progetto sia iniziata mentre era all'università, dove ha aderito a un programma di amicizia per richiedenti asilo non accompagnati, conoscendo un coetaneo di nome Adam, fuggito dal Darfur in Sudan.

“Ha chiesto asilo e gli sono state date solo 39 sterline a settimana per vivere e non gli è stato permesso di lavorare. Ora, una delle grandi sfide della vita a Londra è il costo del trasporto pubblico e una delle prime cose che ho fatto per aiutare Adam a stabilirsi è stata procurargli una bicicletta", ha detto.

Quest'anno l'organizzazione benefica ha fornito 10.000 biciclette ai rifugiati.

[The Bike Project (PA)]